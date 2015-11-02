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Постер сериала Последний мент
Постер сериала Последний мент
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Последний мент

Последний мент (2015 - 2017)

Poslednij ment 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 39 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 59 часов 9 минут

О чем сериал

Капитан милиции Алексей Дивов открывает глаза на больничной койке и узнает, что полученное на задании ранение уложило его в кому... на 20 лет. С 1995-года мир изменился. Милиция стала полицией, рэкет, «крыши», «стрелки» и братки остались в прошлом, в продаже нет спирта «Рояль», вокруг сенсорные телефоны с выходом в Интернет, молодые опера борются с преступностью с помощью современных гаджетов, а в обеденный перерыв могут перекусить какими-то роллами и суши с помощью «барабанных палочек». Дочь Юля выросла, а жена Лиза замужем за другим.

В ролях
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Александр Борисов
Александр Борисов
Полина Куценко
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Сергей Удовик
Сергей Удовик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
4.8 IMDb
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Сезоны
Последний мент - Сезон 1 Сезон 1
2015, 39 эпизодов
 
Последний мент - Сезон 2 Сезон 2
2017, 52 эпизода
 
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