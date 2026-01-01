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Mikhail Zhernevskiy
Mikhail Zhernevskiy
Kinoafisha
Persons
Mikhail Zhernevskiy
Mikhail Zhernevskiy
Mikhail Zhernevskiy
Date of Birth
11 August 1983
Birthday today
Age
43 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
Popular Films
6.3
Mstitel. Strashnyj les
(2023)
5.5
Put k serdcu muzhchiny
(2013)
5.4
Nelegkoe schaste
(2016)
Filmography
6.3
Mstitel. Strashnyj les
Drama, Action, Crime,
2023, Russia
Serdechnye rany
Romantic,
2018, Russia
5.4
Vse o muzhchinakh
Vse o muzhchinakh
Comedy
2016, Russia
5.4
Nelegkoe schaste
Romantic
2016, Russia
4.9
Last Cop
Drama, Comedy, Crime
2015, Russia
5.3
Department
Crime
2014, Russia
4.3
Pyataya strazha
Mystery, Detective
2013, Russia
Zolotye nozhnizy
Zolotye nozhnizy
Romantic, Comedy
2013, Russia
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