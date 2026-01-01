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Mikhail Zhernevskiy
Mikhail Zhernevskiy Mikhail Zhernevskiy
Kinoafisha Persons Mikhail Zhernevskiy

Mikhail Zhernevskiy

Mikhail Zhernevskiy

Date of Birth
11 August 1983 Birthday today
Age
43 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor, Action hero

Popular Films

Mstitel. Strashnyj les 6.3
Mstitel. Strashnyj les (2023)
Put k serdcu muzhchiny 5.5
Put k serdcu muzhchiny (2013)
Nelegkoe schaste 5.4
Nelegkoe schaste (2016)

Filmography

Mstitel. Strashnyj les 6.3
Mstitel. Strashnyj les
Drama, Action, Crime, 2023, Russia
Serdechnye rany
Serdechnye rany
Romantic, 2018, Russia
Vse o muzhchinakh 5.4
Vse o muzhchinakh Vse o muzhchinakh
Comedy 2016, Russia
Nelegkoe schaste 5.4
Nelegkoe schaste
Romantic 2016, Russia
Last Cop 4.9
Last Cop
Drama, Comedy, Crime 2015, Russia
Department 5.3
Department
Crime 2014, Russia
Pyataya strazha 4.3
Pyataya strazha
Mystery, Detective 2013, Russia
Zolotye nozhnizy
Zolotye nozhnizy Zolotye nozhnizy
Romantic, Comedy 2013, Russia
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