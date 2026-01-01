Оповещения от Киноафиши
Марианна Васильева Marianna Vasileva
Киноафиша Персоны Марианна Васильева

Марианна Васильева

Marianna Vasileva

Дата рождения
19 марта 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Фантастический герой
В каком театре играет

Популярные фильмы

Приговоренный 8.2
Приговоренный (2021)
Мститель. Страшный лес 6.3
Мститель. Страшный лес (2023)
Мерцание 5.2
Мерцание (2024)

Фильмография Марианна Васильева

Жанр
Год
Любовная сделка
Любовная сделка
мелодрама 2025, Россия
Мерцание 5.3
Мерцание Mertsanie
фантастика, триллер 2024, Россия
Мститель. Страшный лес 6.3
Мститель. Страшный лес
драма, боевик, криминал 2023, Россия
Приговоренный 8.3
Приговоренный
драма, триллер 2021, Россия

Другие проекты Марианна Васильева
Мадрид. Цикл «Метаморфозы»
16+
Мадрид. Цикл «Метаморфозы»
Билеты
Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»
12+
Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»
Билеты
На дне
16+
На дне
Информация
