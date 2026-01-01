Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Марианна Васильева
Marianna Vasileva
Киноафиша
Персоны
Марианна Васильева
Марианна Васильева
Marianna Vasileva
Дата рождения
19 марта 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Фантастический герой
В каком театре играет
Центр театра и кино Никиты Михалкова
Развернуть
Популярные фильмы
8.2
Приговоренный
(2021)
6.3
Мститель. Страшный лес
(2023)
5.2
Мерцание
(2024)
Фильмография Марианна Васильева
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2023
2021
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актриса
4
Любовная сделка
мелодрама
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.3
Мерцание
Mertsanie
фантастика, триллер
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.3
Мститель. Страшный лес
драма, боевик, криминал
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8.3
Приговоренный
драма, триллер
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Другие проекты Марианна Васильева
16+
Мадрид. Цикл «Метаморфозы»
Билеты
12+
Жены артистов. Цикл «Метаморфозы»
Билеты
16+
На дне
Информация
