«Все о мужчинах»: Рецензия Киноафиши

Истории нескольких мужчин

Есть в российском кинематографе такое явление, как русские комедии. Именно русские, а не просто комедии, потому что именно этот особенный жанр включает в себя то, чего нет в комедиях других стран. Например, особый русский колорит, русские проблемы, русские шутки, русские ситуации – то есть то, что будет понятно и смешно только русскому человеку с его менталитетом. И всё это будет не под силу передать иностранному режиссёру, если бы он задумал снять что-то такое. Есть, конечно, и американские комедии, например, «Соседи. На тропе войны» («Neighbors», 2014) и вышедшая в этом году вторая часть этой истории «Соседи. На тропе войны 2» («Neighbors 2: Sorority Rising», режиссёр обеих картин Николас Столлер). Это тоже как особый жанр, который не получится снять нашим режиссёрам. И даже если русские создатели пытаются внести в свой фильм что-то иностранное, как в комедии «Жених» (2016, реж. Александр Незлобин), кино всё равно остаётся русским.

Из свежих фильмов своеобразному «жанру» русской комедии можно отнести «Самый лучший день» (2015, реж. Жора Крыжовников) и «Одноклассницы» (2016, реж. Дмитрий Суворов). К сожалению, русский зритель не ценит эти старания, поэтому оценка у названных фильмов довольно низкая. Постигнет ли новую русскую комедию «Всё о мужчинах» режиссёров Михаила Жерневского и Леонида Марголина та же учесть – скоро узнаем. Признавая, что фильм относится именно к этой категории, создатели даже не рассчитывают на мировой прокат, поэтому премьеры в мире у картины нет.

Кадр из фильма «Всё о мужчинах»

С другой стороны, никто ведь не знает, что будет лет через 200. Может, по этим фильмам будут составлять учебники о русской жизни. Хотя вряд ли: несмотря на попытки передать особенности русской культуры, сюжеты у этих фильмов довольно примитивны и неестественны.

Совершенно не понятно, на какую аудиторию рассчитан фильм «Всё о мужчинах». Сюжет рассказывает сразу о нескольких представителях сильного пола, у каждого из которых свои мысли, желания, проблемы. Один, например, влюбился в девушку, которая моложе его больше чем в два раза, второй – приезжает из Сочи в Москву, чтобы увидеться с сыном, но у того совсем нет времени на разговоры по душам с отцом. Героем, который проходит через все истории фильма, является таксист (Дмитрий Нагиев), который находит, что сказать каждому, кто садится в его машину. Озвучивает он, правда, давно известные всему человечеству истины, но мужчинам, которые задаются вопросами вечного его ответы подходят лучше всего.

Кадр из фильма «Всё о мужчинах»

Говорить о каких-то художественных характеристиках фильма сложно, потому что от картины с таким названием сразу ждёшь какого-то подвоха. Разве возможно за полтора часа рассказать всё о мужчинах? Да и мужчины все разные – расскажешь про одних, не успеешь про других. Видимо, для этого в фильме и существуют сразу несколько разнообразных сюжетов. Но все они довольно неинтересные и стандартные. Зато, по мнению создателей, показывают о мужчинах всё, что только можно.

Ничего хорошего не сказать и по поводу шуток. Чаще всего они скучные и не смешные. Но это тоже характеристика русских комедий, так что всё логично и ожидаемо.

Кадр из фильма «Всё о мужчинах»

Чтобы как-то реанимировать русские комедии, в заключение скажем о фильме, который, несмотря на то же звание, которое носит «Всё о мужчинах», смог показать, что шутить русские всё-таки могут. Речь идёт, например, о фильме режиссёра Дмитрия Дьяченко «О чём говорят мужчины» (2010). Но таких фильмов, к сожалению, у нас очень мало.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 1 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Всё о мужчинах»