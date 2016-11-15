«Эволюция»: Рецензия Киноафиши

Береги своего внутреннего ребёнка

На ландшафте антиутопий под конец года появился фильм «Эволюция» от француженки Люсиль Адзиалилович. Последняя работа жены завсегдатая Каннского кинофестиваля Гаспара Ноэ под названием «Невинность» вышла в 2004 году и также являла собой полную тайн историю о юных созданиях. Правда, в этот раз своё внимание режиссёр переключила с девочек на мальчиков, представив очередную смесь безнадёжности и страха, рассказанную по-детски наивно, но при этом профессионально. Ну а по уровню провокационности Адзиалилович недалеко ушла от своего супруга.

Об окружённом бесконечным водным пространством острове неизвестно практически ничего. Ясно только, что его населяют исключительно мальчики, которых воспитывают безбровые женщины (взрослых мужчин и маленьких девочек здесь нет). Питаются на острове грязной жижей с червяками, и каждый день мальчики пьют неизвестное лекарство, которое явно никого не лечит. Технического прогресса, свойственного антиутопиям, здесь нет и в помине: все технологии, которые нам показывают, сводятся к УЗИ аппарату и одному на всех телевизору. И, естественно, от мальчиков, как и от зрителей, скрывают страшную тайну.

Кадр из фильма «Эволюция»

В центре сюжета оказывается юный Николя, который однажды, устроив подводный заплыв, обнаруживает на дне труп мальчика с морской звездой на животе. Услышав от сына рассказ о бездыханном теле, мать пытается убедить его, что всё это выдумки. Но чем больше герой начинает понимать о происходящем и говорить об этом, тем чаще он оказывается на операционном столе, где медсёстры вкалывают ему в живот очередное «лекарство» без лишних объяснений. И зрителю, подобно следователю, вместе с Николя предстоит разгадать, что же на самом деле происходит.

Кадр из фильма «Эволюция»

Кто-то скажет, что перед нами очередная больная фантазия на тему «Повелителя мух», но своей идеей фильм куда ближе к «Джеки в царстве женщин», кстати, тоже французской антиутопии. Правда, если там любопытное размышление на тему того, что было бы, если женщины подчинили себе мужчин и стали доминировать, сокрыто под комедийной оболочкой, то в «Эволюции» нет места для шуток. К скапливающимся внутри фантазиям по поводу того, как социум этого маленького островка пришёл к тому, к чему пришёл, добавляется ещё и давящая, угнетающая атмосфера, окунуться в которую согласится далеко не каждый современный кинозритель.

Кадр из фильма «Эволюция»

Фильму не занимать сюрреализма, и без психоделичной групповой обнажёнки ему было, естественно, не обойтисб. В нём немало крайне шокирующих и неприятных сцен, которые хоть и живописны в своей отвратительности, придутся не по вкусу людям с тонкой душевной организацией. Сам просмотр «Эволюции» напоминает, скорее, продолжительный сон, который приснился человеку, совершенно по-особенному впитывающему в себя искусство и решившему поделиться своим видением с миром.

Кадр из фильма «Эволюция»

«Сновидческое» ощущение также создаётся при помощи молчания. В «Эволюции» практически отсутствует музыкальное сопровождение и разговоры. Он полностью окутан тишиной, разбиваемой по большей части звуками рассекаемых о скалы волн. А ощущение, что нечто мертвенное повисло в воздухе, не отпускает до самого конца. Вопросы то и дело возникают в голове, но так и остаются, по большей части, без ответа, давая зрителям возможность использовать своё воображение и самим детерминировать происходящее.

Если вы готовы ненадолго распрощаться с разумом, чтобы отдаться эмоциональному восприятию, то атмосфера картины поглотит вас целиком. Увы, скептический настрой и нежелание обнажить свою чувственную сторону, просмотр, скорее, испортят. В таком случае, остаётся лишь уповать на фантастической красоты пейзажи и филигранно выстроенные, фотографичные кадры, которые впечатляют своим натурализмом.

Кадр из фильма «Эволюция»

В российском прокате с 17 ноября 2016 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Эволюция».

Трошина Олеся