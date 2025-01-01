Меню
Люсиль Адзиалилович
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
Сандэнс 2009
Премия NHK
Победитель
Премия NHK
Победитель
Берлинале 2025
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2021
Премия "Платформа"
Номинант
