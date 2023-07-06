Марион Котийяр сыграет ведущую роль в новом фильме Люсиль Хадзихалилович

По информации Variety, Марион Котийяр планирует сыграть главную роль в новом фильме французской постановщицы Люсиль Хадзихалилович под названием La tour de glace («Ледяная башня»).

Действие развернется в 1970-х годах. Фильм расскажет о девочке-подростке Жанне, которая убегает из детского дома, расположенного в горной деревне. Она отправляется в Париж с намерением воплотить в жизнь свои больше мечты и находит приют на складе. Вскоре оказывается, что это место является съемочной площадкой экранизации «Снежной королевы». Звезда фильма Кристина (Котийяр) решает взять Жанну под свое крыло. Воспитание женщины оказывает опасное и подавляющее влияние на юную героиню, в которой актриса видит саму себя.

По словам продюсера проекта Мюриэль Мерлин, сюжетная линия об адаптации «Снежной королевы» призвана создать «зеркальный эффект», отражающий историю о взаимоотношениях Жанны и Кристины. Кроме того, она заявила, что лента будет посвящена «подростку, которого толкают во взрослую жизнь», и что визуальное решение картины будет напоминать фильмы Жоржа Мельеса.

Хадзихалилович наиболее известна по лентам «Эволюция» и «Уховертка», последний из которых был удостоен «Специального приза жюри» на фестивале в Сан-Себастьяне. Ранее она уже работала с Котийяр над фильмом «Невинность», получившим приз для лучшего режиссера-дебютанта в том же Сан-Себастьяне.

Ожидается, что съемки La tour de glace стартуют в начале следующего года во Франции.