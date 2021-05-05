Главная героиня украинского мелодраматического сериала «Мой любимый друг» – детдомовская девочка Маша. В приюте сирота знакомится с более старшим по возрасту мальчиком Димой, который клянется всегда ее защищать. Но после его выпуска из детдома связь с ним теряется. Вскоре девушка взрослеет, становится поваром и влюбляется в парня Олега. Вот только деловым партнером и другом ее жениха оказывается тот самый Дима. Выясняется, что нежные чувства между молодыми людьми все еще живы. Видя это, Олег решает подставить Диму.