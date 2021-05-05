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Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Постер к сериалу Мой любимый друг
Рейтинги
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Оцените
12 постеров
Рейтинги
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Оцените
Киноафиша Сериалы Мой любимый друг
Мой любимый друг (2021 - …) Мой любимый друг 12+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал СТБ
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 28 минут
О чем сериал

Главная героиня украинского мелодраматического сериала «Мой любимый друг» – детдомовская девочка Маша. В приюте сирота знакомится с более старшим по возрасту мальчиком Димой, который клянется всегда ее защищать. Но после его выпуска из детдома связь с ним теряется. Вскоре девушка взрослеет, становится поваром и влюбляется в парня Олега. Вот только деловым партнером и другом ее жениха оказывается тот самый Дима. Выясняется, что нежные чувства между молодыми людьми все еще живы. Видя это, Олег решает подставить Диму.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Инна Беликова
Александр Никитин
Александр Никитин
Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич
Александра Каштанова
Александра Каштанова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мой любимый друг - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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