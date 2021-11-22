Главная героиня сериала «Родная мачеха» – молодая женщина Мария Ветрова. Она счастлива со своим мужем, воспитывает прекрасных детей и работает дизайнером. Но однажды ее жизнь переворачивается: супруга Маши убивают, а в этом преступлении обвиняют ее. Вскоре женщину отпускают под подписку за неимением доказательств, но путь в собственный дом ей уже закрыт. Скорбящая по сыну свекровь прогоняет невестку и не подпускает ее к детям. Маше приходится уехать в родной город, но на этом ее неприятности только начинаются.