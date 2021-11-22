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Киноафиша Сериалы Родная мачеха
Родная мачеха (2021 - …) Родная мачеха
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал СТБ
Продолжительность 12 часов 32 минуты
О чем сериал

Главная героиня сериала «Родная мачеха» – молодая женщина Мария Ветрова. Она счастлива со своим мужем, воспитывает прекрасных детей и работает дизайнером. Но однажды ее жизнь переворачивается: супруга Маши убивают, а в этом преступлении обвиняют ее. Вскоре женщину отпускают под подписку за неимением доказательств, но путь в собственный дом ей уже закрыт. Скорбящая по сыну свекровь прогоняет невестку и не подпускает ее к детям. Маше приходится уехать в родной город, но на этом ее неприятности только начинаются.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Елена Коренева
Елена Коренева
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Зоряна Марченко
Александр Никитин
Александр Никитин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Родная мачеха - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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