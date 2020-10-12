Прошло 7 лет с тех пор, как главная героиня принесла свою жизнь в жертву ради того, чтобы ее любимый остался на свободе. Она потеряла ребенка и с тех пор не может справиться с чувством вины. У героини нет никаких сомнений в том, что она заслужила все, что с ней происходит. 7 лет она влачит жалкое существование рядом с человеком, которого боится. Пока однажды не переходит черту и не стреляет в ненавистного супруга. Теперь ей приходится спасаться бегством там, где она сможет начать жизнь с чистого листа.