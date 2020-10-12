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Киноафиша Сериалы Возвращение
Возвращение (2020 - 2020) Возвращение 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 13 часов 52 минуты
О чем сериал

Прошло 7 лет с тех пор, как главная героиня принесла свою жизнь в жертву ради того, чтобы ее любимый остался на свободе. Она потеряла ребенка и с тех пор не может справиться с чувством вины. У героини нет никаких сомнений в том, что она заслужила все, что с ней происходит. 7 лет она влачит жалкое существование рядом с человеком, которого боится. Пока однажды не переходит черту и не стреляет в ненавистного супруга. Теперь ей приходится спасаться бегством там, где она сможет начать жизнь с чистого листа.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Алексей Кирсанов
Алексей Кирсанов
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Александр Никитин
Александр Никитин
Юлия Подозёрова
Юлия Подозёрова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Возвращение - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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