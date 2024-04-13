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Постер сериала Ивушка плакучая
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Киноафиша Сериалы Ивушка плакучая

Ивушка плакучая (2024 - …)

Ivushka plakuchaya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается молодая женщина по имени Надежда Климова, которую мать часто называла «ивушкой плакучей». Несмотря на свою скромность, она всегда отличалась стойким характером. У главной героини есть цель – дать достойное воспитание своей дочери Полине и стать ей не только мамой, но и подругой. Но Полина к матери относится с пренебрежением, считает ее жизнь унылой, а саму Надю – не самой удачливой особой. Надя не понимает, как изменить отношение дочери к себе. Однажды Полина сбегает из дома и пропадает надолго...

В ролях
В ролях
Анна Миклош
Анна Миклош
Александр Никитин
Александр Никитин
Дарья Кукарских
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Виктория Заболотная
Виктория Заболотная
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ивушка плакучая - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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