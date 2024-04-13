В центре событий оказывается молодая женщина по имени Надежда Климова, которую мать часто называла «ивушкой плакучей». Несмотря на свою скромность, она всегда отличалась стойким характером. У главной героини есть цель – дать достойное воспитание своей дочери Полине и стать ей не только мамой, но и подругой. Но Полина к матери относится с пренебрежением, считает ее жизнь унылой, а саму Надю – не самой удачливой особой. Надя не понимает, как изменить отношение дочери к себе. Однажды Полина сбегает из дома и пропадает надолго...