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Киноафиша Сериалы Хрустальные вершины

Хрустальные вершины (2021 - 2021)

Кришталеві вершини 18+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Главный герой украинского мелодраматического сериала «Хрустальные вершины» – молодой сельский парень Глеб Рудич. После смерти отца он хочет перебраться в город, чтобы получить хорошее образование. Его старший брат Степан запрещает ему уезжать и заставляет его работать на семейной ферме. Однако в доме происходит пожар, и Степа погибает. Подозрение падает на младшего брата, так как все село видело их перепалку накануне. Тем временем в городе ссорится с отцом девушка Лиза, мечтающая стать художницей.

В ролях
В ролях
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Андрей Саминин
Александр Никитин
Александр Никитин
Нина Набока
Нина Набока
Виктор Жданов
Инна Капинос
Инна Капинос
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хрустальные вершины - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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