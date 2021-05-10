Главный герой украинского мелодраматического сериала «Хрустальные вершины» – молодой сельский парень Глеб Рудич. После смерти отца он хочет перебраться в город, чтобы получить хорошее образование. Его старший брат Степан запрещает ему уезжать и заставляет его работать на семейной ферме. Однако в доме происходит пожар, и Степа погибает. Подозрение падает на младшего брата, так как все село видело их перепалку накануне. Тем временем в городе ссорится с отцом девушка Лиза, мечтающая стать художницей.