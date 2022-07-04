Главный герой сериала «Дайвер» – любитель подводного плавания Шурик. За бесстрашие и участие в рискованных заплывах друзья окрестили его Черным Македонцем. Много лет парень живет за границей, но однажды его последняя российская родственница – бабушка Пелагея Ивановна – просит его вернуться в Калининград. Шурик с радостью соглашается, так как за ним как раз гоняется полиция из-за черной подводной археологии. Но проблемы не оставляют его и в России. На побережье Балтики объявляется убийца, охотящийся на дайверов.