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Постер к сериалу Дайвер
Постер к сериалу Дайвер
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Киноафиша Сериалы Дайвер
Дайвер (2022 - 2022) Дайвер 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

Главный герой сериала «Дайвер» – любитель подводного плавания Шурик. За бесстрашие и участие в рискованных заплывах друзья окрестили его Черным Македонцем. Много лет парень живет за границей, но однажды его последняя российская родственница – бабушка Пелагея Ивановна – просит его вернуться в Калининград. Шурик с радостью соглашается, так как за ним как раз гоняется полиция из-за черной подводной археологии. Но проблемы не оставляют его и в России. На побережье Балтики объявляется убийца, охотящийся на дайверов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Филимонова
Ольга Филимонова
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Александр Никитин
Александр Никитин
Антон Багмет
Екатерина Шумакова
Екатерина Шумакова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дайвер - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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