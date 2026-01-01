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Мортон Селтен
Morton Selten
Киноафиша
Персоны
Мортон Селтен
Мортон Селтен
Morton Selten
Дата рождения
6 января 1860
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
27 июля 1939
Место рождения
Марлборо, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Багдадский вор
(1940)
6.6
Развод леди Икс
(1938)
6.5
Пламя над Англией
(1937)
Фильмография Мортон Селтен
6.9
Багдадский вор
The Thief of Bagdad
семейный, сказка
1940, Великобритания
6.6
Развод леди Икс
The Divorce of Lady X
драма, мелодрама, комедия
1938, Великобритания
6.5
Пламя над Англией
Fire over England
исторический, приключения
1937, Великобритания
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