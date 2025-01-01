Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Дэвид Алпей
David Alpay
Киноафиша
Персоны
Дэвид Алпей
Дэвид Алпей
David Alpay
Дата рождения
6 октября 1980
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Популярные фильмы
9.4
Извне
(2022)
6.6
Ледяная скульптура Рождества
(2015)
6.4
Человек года
(2006)
Фильмография Дэвид Алпей
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2022
2016
2015
2008
2006
2002
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Актер
6
9.4
Извне
ужасы, фантастика
2022, США
5.6
Они наблюдают
They're Watching
триллер, ужасы
2016, США / Румыния
6.6
Ледяная скульптура Рождества
Ice Sculpture Christmas
комедия, драма, мелодрама
2015, Канада
3.2
Немыслимый
Inconceivable
комедия, драма
2008, Великобритания / США
6.4
Человек года
Man of the Year
комедия
2006, США
Рецензия
6.3
Арарат
Ararat
драма, военный
2002, Франция / Канада
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667