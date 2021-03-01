«Обломки» — американский сериал, снятый в жанре научной фантастики. Производством шоу занимается телеканал NBC. История разворачивается в не очень далеком будущем. Неизвестный космический корабль вынужден устроить аварийную посадку на нашей планете. Правительства разных государств должны теперь работать вместе, чтобы понять, как действовать в данной ситуации. В итоге к обломкам иноземного судна отправляются два агента, работающие на разные страны. Им необходимо не только научиться сотрудничать, но и разгадать тайну странного корабля, который оказывает непонятное воздействие на всю человеческую расу. Смогут ли они докопаться до истины, пока не стало слишком поздно?