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Постер к сериалу Обломки
Постер к сериалу Обломки
Постер к сериалу Обломки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Обломки
Обломки (2021 - …) Debris 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 13 часов 0 минут
О чем сериал

«Обломки» — американский сериал, снятый в жанре научной фантастики. Производством шоу занимается телеканал NBC. История разворачивается в не очень далеком будущем. Неизвестный космический корабль вынужден устроить аварийную посадку на нашей планете. Правительства разных государств должны теперь работать вместе, чтобы понять, как действовать в данной ситуации. В итоге к обломкам иноземного судна отправляются два агента, работающие на разные страны. Им необходимо не только научиться сотрудничать, но и разгадать тайну странного корабля, который оказывает непонятное воздействие на всю человеческую расу. Смогут ли они докопаться до истины, пока не стало слишком поздно?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джонатан Такер
Джонатан Такер
Дженнифер Коппинг
Тайрон Бенскин
Тайрон Бенскин
Норберт Лео Батц
Норберт Лео Батц
Томас Кадро
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обломки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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