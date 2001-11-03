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Фильмография
Эмма Попова
Emma Popova
Киноафиша
Персоны
Эмма Попова
Эмма Попова
Emma Popova
Дата рождения
27 декабря 1928
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
3 ноября 2001
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Мещане
(1974)
6.8
На одной планете
(1965)
6.7
Поезд милосердия
(1965)
Фильмография Эмма Попова
8
Мещане
Meshchane
драма
1974, СССР
5.9
Гроза над Белой
Groza nad beloy
драма
1968, СССР
6.8
На одной планете
Na odnoy planete
драма, биография
1965, СССР
6.7
Поезд милосердия
Poyezd miloserdiya
военный
1965, СССР
6.5
Шторм
Shtorm
драма, исторический
1957, СССР
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