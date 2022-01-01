Шторм, 1957

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о выходе в прокат О фильме 1916 год. В одном из небольших уездных городков России, отрезанном снежным бураном от центра, свирепствует тиф и голод, не хватает топлива. Для борьбы с Колчаком в городе формируется полк. С помощью кулаков, проникших в полк, контрреволюция готовит восстание. Председатель уездного комитета партии Бурмин отправляется на защиту города. Оставшиеся в укоме коммунисты — старый большевик Раевич, редактор газеты Карцева, чекист Смилгис, матросы Виленчук и Грачёв — возглавляют самые тяжёлые участки работы. Главное — отстоять город от Колчака, распутать сеть контрреволюционного заговора и обеспечить население топливом. Развернуть 6.5 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 1957 Премьера в мире 15 октября 1957 Режиссер Михаил Дубсон В ролях Всеволод Сафонов Дмитрий Волосов Эмма Попова Евгений Лебедев Николай Граббе Все актеры и съемочная группа

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