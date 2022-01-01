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Шторм, 1957

1957 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

1916 год. В одном из небольших уездных городков России, отрезанном снежным бураном от центра, свирепствует тиф и голод, не хватает топлива. Для борьбы с Колчаком в городе формируется полк. С помощью кулаков, проникших в полк, контрреволюция готовит восстание. Председатель уездного комитета партии Бурмин отправляется на защиту города. Оставшиеся в укоме коммунисты — старый большевик Раевич, редактор газеты Карцева, чекист Смилгис, матросы Виленчук и Грачёв — возглавляют самые тяжёлые участки работы. Главное — отстоять город от Колчака, распутать сеть контрреволюционного заговора и обеспечить население топливом.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 15 октября 1957
Режиссер
Михаил Дубсон
В ролях
Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
Дмитрий Волосов
Эмма Попова
Евгений Лебедев
Евгений Лебедев
Николай Граббе
Все актеры и съемочная группа
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