Шторм, 1957

1916 год. В одном из небольших уездных городков России, отрезанном снежным бураном от центра, свирепствует тиф и голод, не хватает топлива. Для борьбы с Колчаком в городе формируется полк. С помощью кулаков, проникших в полк, контрреволюция готовит восстание. Председатель уездного комитета партии Бурмин отправляется на защиту города. Оставшиеся в укоме коммунисты — старый большевик Раевич, редактор газеты Карцева, чекист Смилгис, матросы Виленчук и Грачёв — возглавляют самые тяжёлые участки работы. Главное — отстоять город от Колчака, распутать сеть контрреволюционного заговора и обеспечить население топливом.