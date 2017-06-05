«Костер на ветру»: Рецензия Киноафиши

Чем сильнее ветер, тем больше огонь

Отрезвляющим порывом холодного ветра оказывается фильм молодого якутского режиссера (читай, кинематографиста-любителя), всю жизнь проработавшего учителем в родном селе Амга. «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова врывается в нашу жизнь эпохи супермаркетов простой и чистой, то есть не искусственной, драмой, прекрасной в своей сущностной самобытности. Лишенная всякого притворства и остросоциальной стилизации, картина обращается к духовному – к неактуальной, казалось бы, теме жизни по совести.

Кадр из фильма «Костер на ветру»

Перед нами – старик Игнат (Алексей Устинов), потерявший своего единственного сына. Тот, случайно убив своего друга-собутыльника, не выдержал давления окружающих и собственных мучений – совершил самоубийство. Главный герой пытается достойно пережить горе, читая молитвы суровому треугольному лику Христа и заботясь о беспризорном мальчишке, которого подобрал на улице. При этом степной ветер дует все сильнее, и родители убитого парня винят во всем старого Игната…

Кадр из фильма «Костер на ветру»

«Костер на ветру» – робкое этническое кино, уникальное по своей сути. Такие истории невозможно создать, будучи в них не погруженными и имея цель показать миру диковинные социальные глубинки. Эти немногословные коммуникации местных жителей, их переживание редкой смерти, забота друг о друге и вражда, покупка мяса и исчисление состояния в коровах и лошадях – все это личные истории, как для режиссера, так и для актеров, которые также никакого отношения к киноиндустрии не имеют. Они сняли фильм о собственной жизни, ничего не приукрашивая или драматизируя, что делает его настоящим самородком в мире «невероятных историй». В этом лента напоминает картину китайского автора Чжана Имоу «Дорога домой», в которой тонко показаны дух и мысли жителей маленькой деревни.

Кадр из фильма «Костер на ветру»

Главный вопрос, который волнует героев почти обнуленной, затерявшейся во времени и белом пространстве вселенной, – человеческая порядочность. Самая частая фраза, которая тихо сходит с уст утомившегося старика – «неправильно», как беспомощный и бессмысленный протест души тупой прямолинейности жизни. Во всем остальном он выбирает смирение, простые молитвы из нескольких слов «помоги, помоги…» и посильную помощь окружающим. И это оказывается настолько мощным и волнующим действом, что буквально поглощает и уносит в мир вечных сумерек и снежного хруста.

Кадр из фильма «Костер на ветру»

Кстати, у ленты прослеживается и свой визуальный характер. Минималистичная по своей природе картина один за одним перелистывает кадры с бескрайними полями, исчерченными черными заборами и редкими деревьями. Но в некоторых сценах не покидает чувство тесноты и замкнутости, пространственной и сюжетной предопределенности, причиной которой оказываются бедные деревянные домики и немногочисленные их жители. В общем, сложно описать, насколько символичен и эстетичен каждый момент этого личного порыва, от необходимости обращенного в кино.

«Костер на ветру» был снят всего две недели и за 1 млн. рублей (!) совместными усилиями соседних с Амгой сел. Картину уже оценили в мировом сообществе кинематографистов – она победила на национальном кинофестивале дебютов «Движение», канадском ImagineNATIVE, программы которого посвящены темам коренных народов мира, и приняла участие в крупнейшем азиатском фестивале в Пусане. Это говорит о растущем интересе к теме якутского кино, которое скромно, но настойчиво ищет свое место в индустрии, затмевая большие и кричащие реплики о наболевшем.

Инна Син

Расписание и покупка билетов на фильм «Костер на ветру»