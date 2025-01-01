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Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Сказка о царе Салтане» по А. С. Пушкину — постановка для всей семьи 

В основе сюжета спектакля — одно из самых известных произведений Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Эта история, полная волшебства и приключений, оживает на сцене в уникальной интерпретации.

Площадное представление скоморохов

Постановка выполнена в духе народного театра, что создает атмосферу площадного представления скоморохов. Зрителей ждет динамичное действие, наполненное живым юмором, которое гармонично сочетается с проникновенным лиризмом. Это позволяет глубже ощутить волшебный мир сказки и её персонажей.

Эстетика и музыкальное оформление

Эпичность пушкинского слога обрамляется роскошными костюмами, которые переносят зрителя в атмосферу старинной России. Стилизованное музыкальное оформление добавляет спектаклю уникальности и подчеркивает его эмоциональную насыщенность.

Интересные факты

Сказка о царе Салтане была написана в 1831 году и стала одним из самых популярных произведений Пушкина. Интересно, что в ней переплетаются элементы фольклора и личные переживания автора, что делает её актуальной и сегодня. Не упустите возможность увидеть эту классическую историю в новом свете!

Режиссер
Андрей Казаков
Андрей Казаков
В ролях
Никита Попов
Дмитрий Давыдов
Дмитрий Давыдов
Виталий Сидоров
Жанна Якунина
Алла Набокова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 13 августа
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
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