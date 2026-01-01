Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эфин Сейлер
Athene Seyler
Киноафиша
Персоны
Эфин Сейлер
Эфин Сейлер
Athene Seyler
Дата рождения
31 мая 1889
Возраст
101 год
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
12 сентября 1990
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Повесть о двух городах
(1958)
7.0
Цитадель
(1938)
6.3
Королевство Кэмпбелла
(1957)
Фильмография Эфин Сейлер
7.1
Повесть о двух городах
A Tale of Two Cities
драма, мелодрама, исторический
1958, Великобритания
6.3
Королевство Кэмпбелла
Campbell's Kingdom
драма, приключения
1957, Великобритания
7
Цитадель
The Citadel
драма
1938, Великобритания / США
Показать еще
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить