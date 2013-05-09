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Постер к сериалу Смерть шпионам. Лисья нора
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Киноафиша Сериалы Смерть шпионам. Лисья нора
Смерть шпионам. Лисья нора (2013 - 2013) Смерть шпионам. Лисья нора 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Российско-белорусский мини-сериал «Смерть шпионам. Лисья нора» был снят в 2012 году режиссером Александром Даруга. Главные роли в драме исполнили Анатолий Руденко, Павел Трубинер. Павел Никитин и Вероника Пляшкевич. Драма посвящена временам Великой Отечественной войны. Авторы описали в сериале события, происходящие на территории Белоруссии. «Смерть шпионам. Лисья нора» стал очередной частью цикла многосерийных фильмов о группе бойцов специального подразделения СМЕРШ, целью которого является агентурная деятельность, обнаружение и уничтожение врагов советской власти. Съемки проходили при участии кинематографистов нескольких стран. Сериал состоит из 4 серий и впервые был показан на телеканале «Россия» в 2013 году.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Трубинер
Павел Трубинер Терехов
Иван Мацкевич
Иван Мацкевич Гонтарь
Валерий Афанасьев Полуноченко
Жан-Марк Биркхольц
Жан-Марк Биркхольц Нойбер
Игорь Сигов
Игорь Сигов Шульц
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Смерть шпионам. Лисья нора - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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