Российско-белорусский мини-сериал «Смерть шпионам. Лисья нора» был снят в 2012 году режиссером Александром Даруга. Главные роли в драме исполнили Анатолий Руденко, Павел Трубинер. Павел Никитин и Вероника Пляшкевич. Драма посвящена временам Великой Отечественной войны. Авторы описали в сериале события, происходящие на территории Белоруссии. «Смерть шпионам. Лисья нора» стал очередной частью цикла многосерийных фильмов о группе бойцов специального подразделения СМЕРШ, целью которого является агентурная деятельность, обнаружение и уничтожение врагов советской власти. Съемки проходили при участии кинематографистов нескольких стран. Сериал состоит из 4 серий и впервые был показан на телеканале «Россия» в 2013 году.