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Внутри себя

Vnutri sebya 18+
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О фильме

Талантливый белорусский фотограф Максим получает заказ на пленочную съемку от одного издательского дома – ему предстоит снимать окна старинных домов Минска. Запланированная фотосессия оборачивается для героя настоящим кошмаром: в окне здания на Раковской улице в его объектив попадает сцена жестокого убийства. По приезду в свою студию мужчина проявляет пленку и с ужасом осознает, что в снятом им окне на фото никого нет. Беда заключается еще и в том, что Максим с большой долей вероятности может быть жертвой наследственного психического заболевания.

  • Мировая премьера картины состоялась на российском фестивале «Киношок».
  • Фильм был снят полностью Беларуси в течение полугода. Всего на съемки ушло двенадцать смен по 12-14 часов. Чтобы не выходить за рамки жанра нуарного триллера, сцены снимали весной только в пасмурные дни: если по прогнозу погоды обещали солнце, съемки приходилось отменять.
  • Уже к премьере “Внутри себя” был написан сценарий для сиквела фильма.
  • Идея сюжета родилась у режиссера Сергея Талыбова и его жены во время прогулки по рождественскому Минску. Над сценарием супруги работали совместно.
  • Фильм был снят на частные средства белорусских продюсеров. С учетом маркетинговой кампании он обошелся создателям в сумму до 100 тысяч долларов.

Молодой и талантливый фотограф Максим Каверин добился в жизни многого: у него есть любимая интересная работа и красивая жена Ольга. Неожиданно ему поступает заказ сделать фотографии одного старинного дома в городе. Он еще не подозревает, к какой трагедии приведет его поездка.

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 3 сентября 2018
Бюджет $500 000
Другие названия
Vnutri sebya, Hidden Inside, Внутри себя
Режиссер
Сергей Талыбов
В ролях
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
Игорь Сигов
Игорь Сигов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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