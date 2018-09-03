Талантливый белорусский фотограф Максим получает заказ на пленочную съемку от одного издательского дома – ему предстоит снимать окна старинных домов Минска. Запланированная фотосессия оборачивается для героя настоящим кошмаром: в окне здания на Раковской улице в его объектив попадает сцена жестокого убийства. По приезду в свою студию мужчина проявляет пленку и с ужасом осознает, что в снятом им окне на фото никого нет. Беда заключается еще и в том, что Максим с большой долей вероятности может быть жертвой наследственного психического заболевания.