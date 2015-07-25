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Киноафиша Сериалы Пороги
Пороги (2015 - 2015) Пороги 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Пороги» — это сериал о двух друзьях, сиротах из детдома, решивших посвятить свою жизнь армии. Служба заносит лейтенантов в провинциальный город Сосны, в котором проживает с семьей полковник Реутов, приемный отец Андрея. С его дочерью Полиной молодого человека связывала когда-то детская любовь, но теперь девушка относится к парню как к брату, а после и вовсе влюбляется в его приятеля Дмитрия, сторонника несерьезных связей. Запутанные взаимоотношения между героями усугубляют другие жители города, золотоискатели и шаманы...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич полковник Сергей Реутов
Виолетта Давыдовская
Егор Баринов
Александр Лымарев
Александр Лымарев
Лариса Шахворостова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пороги - Сезон 1 Сезон 1
2015, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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