«Пороги» — это сериал о двух друзьях, сиротах из детдома, решивших посвятить свою жизнь армии. Служба заносит лейтенантов в провинциальный город Сосны, в котором проживает с семьей полковник Реутов, приемный отец Андрея. С его дочерью Полиной молодого человека связывала когда-то детская любовь, но теперь девушка относится к парню как к брату, а после и вовсе влюбляется в его приятеля Дмитрия, сторонника несерьезных связей. Запутанные взаимоотношения между героями усугубляют другие жители города, золотоискатели и шаманы...