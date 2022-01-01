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Анна Савва
Анна Савва
Anna Savva
О персоне
Фильмография
Анна Савва
Anna Savva
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Дата рождения
16 октября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Анна Савва
Родилась 16 октября 1956 года. Великобритания.
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Фильмография Анна Савва
Двое во Вселенной
мелодрама, мистика
2016, Италия
7.0
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