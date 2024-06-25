Меню
57 секунд - трейлер
57 секунд. Трейлер

57 секунд. Трейлер

Дата публикации: 18 сентября 2023
57 секунд – Техноблогер Франклин случайно предотвращает покушение на известного визионера и инновационного гуру, достигшего невероятных успехов в сфере медицины. Подобрав оброненное им кольцо, молодой человек обнаруживает, что оно дает своему носителю возможность переноситься в прошлое на 57 секунд. Франклин решает воспользоваться находкой и с помощью чудо-кольца отомстить тем, кого он считает виновными в смерти своей сестры.
Weteran Mc 25 июня 2024, 23:51
Оценка
Фантастический триллер "57 секунд" повествует о парне, подобравшим необычный перстень, способный перенести в прошлое на 57 секунд того, кто к нему прикоснется. Сначала молодой человек развлекался: идеальный секс, большой куш в казино и всё из этого выходящее. А потом с помощью чудо-кольца решил отомстить тем, кого считает виновными в смерти своей сестры.
Фильм лёгкий, даже слегка примитивный. Юмор тоже присутствует. Смотрится не так динамично, но всё равно интересно. Можно скоротать вечерок.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
25 июня 2024, 23:51
7.1 57 секунд
57 секунд фантастика, триллер, 2023, США
