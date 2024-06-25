57 секунд
– Техноблогер Франклин случайно предотвращает покушение на известного визионера и инновационного гуру, достигшего невероятных успехов в сфере медицины. Подобрав оброненное им кольцо, молодой человек обнаруживает, что оно дает своему носителю возможность переноситься в прошлое на 57 секунд. Франклин решает воспользоваться находкой и с помощью чудо-кольца отомстить тем, кого он считает виновными в смерти своей сестры.
Фильм лёгкий, даже слегка примитивный. Юмор тоже присутствует. Смотрится не так динамично, но всё равно интересно. Можно скоротать вечерок.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
