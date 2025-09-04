«Токсичный мститель»: Рецензия Киноафиши

Компания Troma Entertainment давно занесена в Красную книгу кино как представитель когда-то многочисленного вида студий, производивших массовое эксплуатационное кино в золотые для американского независимого кино 70-е и 80-е. Ее основатели Майкл Херц и Ллойд Кауфман были младшими братьями Роджера Кормана и его детища American International Pictures (из чего, вероятно, следует, что студии Troma и AIP двоюродные сестры). Они мастерили фильмы категории «Б», «В», а иногда и «З», используя несекретные материалы — культурные штампы, социальные стереотипы, черный юмор, эксплуатацию телесности и акцентуированное насилие.

Самым большим успехом Troma стал «Токсичный мститель» — история о нёрде-уборщике, который после злой шутки пары фитнес-дегенератов и их загорелых подружек, озабоченных влечением к смерти, попал в бочку с токсичными отходами и превратился в супергероя, выглядящего как гротескный суперзлодей. Нелепый мститель-аутсайдер сразу же стал идеально отвратительным лицом студии, название которой должно было, по мысли Херца и Кауфмана, состоять из самых неприятных звуков в английском языке и образовывать вместе самое неприятно звучащее слово. Troma — заслуженный синоним всего ненужного и неинституционального в американском кино (среди выпускников студии Джеймс Ганн, Мэтт Стоун и Трей Паркер).

Спустя 40 лет Токсичный мститель возвращается. Причем в виде не очередного умопомрачительно дешевого сиквела, а нарядного голливудского ремейка с околозвездным составом — в фильме снялись Питер Динклэйдж, Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Тейлор Пейдж. За сценарий и постановку взялся Мэйкон Блэр, друг автора «Ребел-Риджа» Джереми Солнье, в 2017-м поставивший симпатичную криминальную комедию «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», взявшую на «Сандэнсе» Приз жюри. К слову, Кауфман когда-то учредил в том же Парк-Сити «Тромдэнс» — параллельный «Сандэнсу» фестиваль «по-настоящему независимого кино».

Оставшись верным глумливому духу оригинала, Блэр — большой поклонник не только фильма, но и мультсериала по его мотивам — почти полностью переписал сценарий. Мститель, до обращения известный как Уинстон Гуз (Динклэйдж), теперь обитает в Сэйнт Роме — городке, который тонет и задыхается в чаде преступности и токсичных отходов, щедро спонсируемых заводом ТВД. А еще он обзавелся приемным сыном Уэйдом (Джейкоб Тремблей), страдающим от занудной тревожности, и грустной историей о кончине жены.

Подавленный своей неспособностью изменить свою жизнь к лучшему, а также униженный и оскорбленный ее обстоятельствами, Уинстон узнает, что как бы ни была печальна его жизнь, долга она не продлится. В его мозге параллельно с опухолью появляется план — ограбить «ТВД». На пути к цели он попадает в ванну с химическими отходами и превращается в суперсильного Токсичного мстителя, который, вооружившись метлой, вечно горящей зеленым пламенем его гнева, наводит порядок в городе и беспорядок в империи Боба Гарбинджера (Бейкон), злобного владельца ТВД.

Блэр оставил в дегенеративном сюжете кивки оригиналу вроде розовой балетной пачки, в которую наряжаются оба Мстителя — и в ремейке, и в фильме 1984 года. Но в то же время режиссер поместил события в рамки нормальности, щедро усиропив их конвенциональным черным юмором, контекстными шутками и поп-культурными отсылками: Мститель дюже похож на Желтого ублюдка из «Города грехов»; образы членов музыкальной группы киллеров «Конченные» оставляют приветы фанатам Limp Bizkit, Korn и Slipknot; а сыгранный Вудом Фриц Гарбинджер подозрительно напоминает прямоходящего Голлума и не обходится без реплики о своей прелести (возможно, это проделки дубляжа). В традициях Marvel Ллойд Кауфман появляется в камео сварливого старика в одной из сцен. Впрочем, шутки попадают в цель не чаще штурмовиков из «Звездных войн» и со временем превращаются в назойливый шумовой фон (и при этом среди них не нашлось ни одной шутки о «токсичности» токсичного героя!).

Новый «Токсичный мститель» — это не столько ремейк, сколько пародия на оригинал. От безбашенной и отвязной комедии категории «Б», которой был фильм Херца и Кауфмана, здесь осталось немного. Оторванные руки, ноги и головы на месте, но гротескная кровавость не удивляет. Блэр разминировал заряд бескомпромиссной и разудалой жестокости, свойственной оригиналу, оставив только внешнюю форму — обманку. Поэтике жесткого трэша он предпочел поэтику мягкой пародии, а необъяснимо ужасному и мерзкому — рациональную и ироничную жестокость.

Ну а если вам хочется неполиткорректной пародии об изуродованном супергерое, который пытался вылечиться от рака, с крутым экшеном и рейтингом R, то лучше звоните Дэдпулу.