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Постер фильма Худшие похитители на свете
5.7
Худшие похитители на свете - Трейлер
Киноафиша Фильмы Худшие похитители на свете
5.7

Худшие похитители на свете

, 2024
Kidnapping Inc.
Канада, Франция, Гаити, Пакистан / комедия, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Худшие похитители на свете
5.7
Худшие похитители на свете - Трейлер
Худшие похитители на свете  Трейлер

О фильме

На Гаити разгар президентских выборов. Чтобы повлиять на их исход криминальный босс решает похитить сына влиятельного кандидата, сенатора Пераля. Доставить заложника он поручает двум гангстерам – Зои и Доку, не самым сообразительным парням, одержимым футболом. Но даже эту непыльную работу они умудряются с треском провалить, случайно убив своего пленника. Незадачливые преступники понимают: босс не простит их, и очень возможно самих отправит на тот свет. Но тут они натыкаются на Патрика, который очень похож на погибшего сына кандидата. Вместе с беременной женой Лаурой они собирались в Америку, чтобы там родить ребёнка. Но их планы рушат наши горе-бандиты, в отчаянии решившие выдать Патрика за убитого, чтобы получить куш от выкупа.

В ролях

Gessica Geneus
Laura
Patrick Joseph
Patrick
Лео Месси
Лео Месси
Anabel Lopez
Audrey
Nadine Stephenson
Muriel Perralt
Fresnel Larosiliere
Senator Philogène
Jasmuel Andri
Doc
Bruno Mourral
Tv Set Director
Fedlyn Valcourt
Motorcycle driver
Nehemie Bastien
Reporter
Guillaume Leuillet
Éric Laforêt
Caroline Jean-Baptiste
Guest
Режиссер Bruno Mourral
Сценарист Loïc Barrère, Jasmuel Andri, Bruno Mourral, Gilbert Mirambeau Jr.
Композитор Оливье Алари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Франция / Гаити / Пакистан
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 февраля 2025
Премьера в мире 22 января 2024

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Muska Films, BHM Films, Promenade Films
Другие названия
Kidnapping Inc., Secuestro S.A., Sequestro S.A., Uprowadzony

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Худшие похитители на свете - Трейлер
Худшие похитители на свете Трейлер
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