На Гаити разгар президентских выборов. Чтобы повлиять на их исход криминальный босс решает похитить сына влиятельного кандидата, сенатора Пераля. Доставить заложника он поручает двум гангстерам – Зои и Доку, не самым сообразительным парням, одержимым футболом. Но даже эту непыльную работу они умудряются с треском провалить, случайно убив своего пленника. Незадачливые преступники понимают: босс не простит их, и очень возможно самих отправит на тот свет. Но тут они натыкаются на Патрика, который очень похож на погибшего сына кандидата. Вместе с беременной женой Лаурой они собирались в Америку, чтобы там родить ребёнка. Но их планы рушат наши горе-бандиты, в отчаянии решившие выдать Патрика за убитого, чтобы получить куш от выкупа.

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