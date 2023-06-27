Взяли от родителей лучшее: сыновья Месси один краше другого (фото)

Лионель Месси давно нашел свое счастье. В 2017 году футболист узаконил отношения с Антонеллой Рокуццо, с которой до этого жил под одной крышей на протяжении девяти лет. Сегодня супруги воспитывают троих сыновей: 10-летнего Тьяго, семилетнего Матео и четырехлетнего Чиро.

Возлюбленные не скрывают наследников от широкой общественности. В 36-й день рождения спортсмена его жена опубликовала в соцсетях фотографию, на которой все семейство в сборе. Снимок фотомодель сопроводила трогательным поздравлением, но внимание интернет-пользователей было приковано не только к имениннику.

Подписчики бизнес-леди подметили, как подросли звездные наследники. Не будет преувеличением сказать, что сыновья прославленного аргентинского футболиста один краше другого. Мальчики взяли от своих родителей лучшее, и поклонники не сомневаются, что в будущем они еще не раз заявят о себе на весь мир.