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Взяли от родителей лучшее: сыновья Месси один краше другого (фото)

27 июня 2023 07:30
Взяли от родителей лучшее: сыновья Месси один краше другого (фото)

Хороши как на подбор.

Лионель Месси давно нашел свое счастье. В 2017 году футболист узаконил отношения с Антонеллой Рокуццо, с которой до этого жил под одной крышей на протяжении девяти лет. Сегодня супруги воспитывают троих сыновей: 10-летнего Тьяго, семилетнего Матео и четырехлетнего Чиро.

Возлюбленные не скрывают наследников от широкой общественности. В 36-й день рождения спортсмена его жена опубликовала в соцсетях фотографию, на которой все семейство в сборе. Снимок фотомодель сопроводила трогательным поздравлением, но внимание интернет-пользователей было приковано не только к имениннику.

Взяли от родителей лучшее: сыновья Месси один краше другого (фото)

Подписчики бизнес-леди подметили, как подросли звездные наследники. Не будет преувеличением сказать, что сыновья прославленного аргентинского футболиста один краше другого. Мальчики взяли от своих родителей лучшее, и поклонники не сомневаются, что в будущем они еще не раз заявят о себе на весь мир.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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