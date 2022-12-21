Вышла за самого богатого футболиста в мире: как выглядит жена Месси (фото)

Ставший чемпионом мира аргентинский футболист Лионель Месси разделил свою победу не только с коллегами по сборной, но и с семьей. На стадионе он охотно позировал фотографам вместе с женой и их детьми. А ведь его супруга Антонелла в прошлом могла выйти замуж совсем за другого мужчину.

Лионель влюбился в нее, когда ему было 5 лет. Девочка была сестрой его лучшего друга, поэтому они много времени проводили вместе. В 11 лет Месси пообещал Антонелле, что она станет его женой. А дальше его жизнь заполнили футбольные тренировки, и вскоре он уехал из Аргентины. Отношения на расстоянии не сложились. Антонелла выучилась на диетолога и собиралась замуж за бойфренда, но ее планы расстроила смерть близкого друга. Девушка впала в депрессию, отказывалась общаться с близкими. Узнав об этом, Лионель вернулся на родину, чтобы поддержать Антонеллу.

Вскоре он понял, что до сих пор влюблен в нее. В 2008 году пара объявила о своем романе, а за 7 следующих лет они стали родителями двух мальчиков. Свадьбу влюбленные отметили только в 2017 году. Таким образом, Антонелла вышла замуж за спортсмена, который к тому времени уже стал самым богатым футболистом в мире. Через год у них родился третий сын.

Супругу Месси считают идеальной женой. Она не только сохраняет свою необыкновенную красоту, но и поддерживает мужа на всех его матчах.

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