Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, Emi Martínez: The Kid Who Stops Time, Dibu Martínez: Der Junge, der die Zeit anhält, Dibu Martínez: O Garoto que Parava o Tempo, Emi Martínez: Dzieciak, który potrafi zatrzymać czas, Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo, Emiliano Martinez: Gutten som får tiden til å stå stille, Emiliano Martínez: Pojken som kunde stoppa tiden, 艾米利亚诺·马丁内斯：守住时间的男孩
Рейтинг фильма
5.8
Оцените13 голосов
6.2IMDb
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