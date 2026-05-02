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Постер фильма Дибу Мартинес: Пацан, который останавливает время
5.8
Киноафиша Фильмы Дибу Мартинес: Пацан, который останавливает время
5.8

Дибу Мартинес: Пацан, который останавливает время

, 2026
Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo
Аргентина / документальный, спорт
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Постер фильма Дибу Мартинес: Пацан, который останавливает время
5.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Лео Месси
Лео Месси
Self
Mago Radagast
Ball
Emiliano Martínez
Self
Lionel Scaloni
Self
Miguel Ángel Santoro
Self
Режиссер Густаво Кова
Сценарист Hernán Casciari, Christian Basilis, Ariel Fernández, Густаво Кова
Композитор Pablo Sala
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 28 мая 2026
Премьера в мире 2 мая 2026
Производство Netflix, Pegsa Group
Другие названия
Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, Emi Martínez: The Kid Who Stops Time, Dibu Martínez: Der Junge, der die Zeit anhält, Dibu Martínez: O Garoto que Parava o Tempo, Emi Martínez: Dzieciak, który potrafi zatrzymać czas, Emi Martínez: El niño que detiene el tiempo, Emiliano Martinez: Gutten som får tiden til å stå stille, Emiliano Martínez: Pojken som kunde stoppa tiden, 艾米利亚诺·马丁内斯：守住时间的男孩

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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