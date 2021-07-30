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Постер к сериалу Мир кентавров
Постер к сериалу Мир кентавров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Мир кентавров
Мир кентавров (2021 - …) Centaurworld 12+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 6 минут
О чем сериал

«Мир кентавров» — новый анимационный проект, производством которого занимается стриминговая корпорация Netflix. Главная героиня сериала — бесстрашная боевая лошадь, которая волею судьбы остается без своей любимой наездницы. Прямо во время очередного кровопролитного сражения лошадь перемещается в фантастический мир кентавров самых разнообразных форм и размеров. Эти кентавры поют, дурачатся и делают совершенно невообразимые магические трюки. Прежде чем вернуться домой, лошадь должна пройти несколько сложнейших испытаний, которые и определят ее судьбу.

Мир кентавров - трейлер второго сезона
Мир кентавров
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Меган Донг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джош Рэднор
Джош Рэднор
Меган Хилти
Меган Хилти
Крис Диамантополос
Крис Диамантополос
Кимико Гленн
Кимико Гленн
Парвеш Шина
Парвеш Шина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мир кентавров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Мир кентавров - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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