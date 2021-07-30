«Мир кентавров» — новый анимационный проект, производством которого занимается стриминговая корпорация Netflix. Главная героиня сериала — бесстрашная боевая лошадь, которая волею судьбы остается без своей любимой наездницы. Прямо во время очередного кровопролитного сражения лошадь перемещается в фантастический мир кентавров самых разнообразных форм и размеров. Эти кентавры поют, дурачатся и делают совершенно невообразимые магические трюки. Прежде чем вернуться домой, лошадь должна пройти несколько сложнейших испытаний, которые и определят ее судьбу.