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Киноафиша Новости Режиссер Дэвид Ф Сандберг и актриса Рэйчел Зеглер огорошены реакцией критиков на сиквел «Шазама!»

Режиссер Дэвид Ф Сандберг и актриса Рэйчел Зеглер огорошены реакцией критиков на сиквел «Шазама!»

21 марта 2023 15:19
Режиссер Дэвид Ф Сандберг и актриса Рэйчел Зеглер огорошены реакцией критиков на сиквел «Шазама!»

Постановщик заявил, что больше не хочет снимать супергеройское кино.

Режиссер фильма «Шазам! Ярость богов» Дэвид Ф. Сандберг оказался удивлен негативной реакцией критиков на свой новый фильм. В своих социальных сетях Сандберг написал:

«Я не ждал того, что второй фильм примут так же, как первый, но все же был немного удивлен, потому что считаю, что это хорошая картина. Ну ладно».

Свое недоумение по поводу реакции критиков на супергеройскую ленту также высказала актриса Рэйчел Зеглер, исполнившая в ней одну из главных ролей:

«Некоторые люди просто… бессмысленно подлые. Совершенно необязательно быть такими. Я знаю, я знаю: «Если ты не можешь принять с критику…». Это правда. Но наш фильм на самом деле очень хороший. Сейчас просто принято ненавидеть веселье. Это нормально. С нами все в порядке».

На данный момент средний балл положительных рецензий на «Шазам! Ярость богов» на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 53%. Рядовые зрители оценили ленту в 87%. Для сравнения, оригинальный «Шазам!» (2019) получил 90% одобрения от критиков и 82% от зрителей.

Хотя сиквел удостоился высокой оценки от широкой аудитории, его кассовые сборы на данный момент остаются скромными. По последним данным, лента заработала $30,5 млн в американском прокате. Ранее аналитики прогнозировали ей $35 млн сборов к этому моменту, но даже эти показатели считались достаточно низкими.

Сандберг также заявил, что намерен уйти из супергеройского кино и вернуться к съемкам хорроров:

«Как я уже говорил, я очень хочу вернуться к жанру ужасов (а также попробовать сделать что-то новое). После шести лет работы над дилогией «Шазам!» я определенно хочу отойти от супергероики».

При этом режиссер отметил, что не сожалеет о годах работы над «Шазамом!» и назвал создание этих картин «очень сложным, но ценным опытом».

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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