Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование
1 постер
Киноафиша Фильмы Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование

Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование

Andrea Bocelli 30: The Celebration 18+
Напомним о выходе в прокат
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование - trailer
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование  trailer
Страна США
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 8 ноября 2024
Дата выхода
8 ноября 2024 Великобритания PG
16 ноября 2024 Латвия N12
16 ноября 2024 Литва N13
16 ноября 2024 Польша
8 ноября 2024 США
11 марта 2025 Чехия
15 ноября 2024 ЮАР
14 февраля 2025 Южная Корея
Сборы в мире $333 700
Производство Impact Productions, Almud, CitySound & Events
Другие названия
Andrea Bocelli 30: The Celebration, Andrea Bocelli 30: La celebración, Andrea Bocelli: 30 Years of Inspiration, Andrea Bočelli. 30 gadi uz skatuves, Andrea Bocelli. Wielki jubileusz 30-lecia występów, Bocelli y amigos
Режиссер
Сэм Ренч
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Рассел Кроу
Рассел Кроу
София Вергара
София Вергара
София Карсон
София Карсон
Кэтрин МакФи
Кэтрин МакФи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование - trailer
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед
10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)
В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме
Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше