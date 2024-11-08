Оповещения от Киноафиши
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование
Andrea Bocelli 30: The Celebration
18+
Напомним о выходе в прокат
концерт
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование
trailer
trailer
Страна
США
Продолжительность
2 часа 28 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
8 ноября 2024
Дата выхода
8 ноября 2024
Великобритания
PG
16 ноября 2024
Латвия
N12
16 ноября 2024
Литва
N13
16 ноября 2024
Польша
8 ноября 2024
США
11 марта 2025
Чехия
15 ноября 2024
ЮАР
14 февраля 2025
Южная Корея
Сборы в мире
$333 700
Производство
Impact Productions, Almud, CitySound & Events
Другие названия
Andrea Bocelli 30: The Celebration, Andrea Bocelli 30: La celebración, Andrea Bocelli: 30 Years of Inspiration, Andrea Bočelli. 30 gadi uz skatuves, Andrea Bocelli. Wielki jubileusz 30-lecia występów, Bocelli y amigos
Режиссер
Сэм Ренч
В ролях
Уилл Смит
Рассел Кроу
София Вергара
София Карсон
Кэтрин МакФи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование
Trailer
0
0
