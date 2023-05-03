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Постер сериала Эд Ширан: Сумма всего этого
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Киноафиша Сериалы Эд Ширан: Сумма всего этого

Эд Ширан: Сумма всего этого (2023 - …)

Ed Sheeran: The Sum of It All
Год выпуска 2023
Страна США/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

«Эд Ширан: Сумма всего этого» – это документальный сериал о закулисной жизни знаменитого британского поп-исполнителя Эда Ширана. В проект входят уникальные кадры из домашней хроники музыканта, студийные видео, записи его первых треков и горячих хитов. Свою карьеру Эд начал в 2005 году, презентовав мини-альбом The Orange Room. Параллельно он работал техником у нескольких известных групп, набираясь опыта и вдохновения для собственных песен. А вскоре он встретил свою музу – шотландскую модель Нину Несбитт. 

В ролях
В ролях
Эд Ширан
Эд Ширан
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Эд Ширан: Сумма всего этого»
Love
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2023
Loss
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2023
Focus
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2023
Balance
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Эд Ширан: Сумма всего этого - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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