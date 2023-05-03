«Эд Ширан: Сумма всего этого» – это документальный сериал о закулисной жизни знаменитого британского поп-исполнителя Эда Ширана. В проект входят уникальные кадры из домашней хроники музыканта, студийные видео, записи его первых треков и горячих хитов. Свою карьеру Эд начал в 2005 году, презентовав мини-альбом The Orange Room. Параллельно он работал техником у нескольких известных групп, набираясь опыта и вдохновения для собственных песен. А вскоре он встретил свою музу – шотландскую модель Нину Несбитт.