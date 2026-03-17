Bring Me The Horizon

Сама группа назвала этот фильм своим лучшим концертом за всю историю. Он расширяет визуальную вселенную POST HUMAN, сочетая кинематографическую постановку с любимыми фанатами ракурсами и участием таких персонажей, как E.V.E., Selene и M8. Благодаря многокамерной съемке, съемке с дронов и кадрам, присланным фанатами, зритель получает захватывающий, многомерный опыт, который точно передает энергию того вечера. Сет-лист охватывает весь спектр творчества BMTH — ​​от «Sempiternal» и «That's the Spirit» до «amo» и серии POST HUMAN. Одна из крупнейших рок-групп мира, обладательница премии BRIT Award и номинантка на премию Grammy, продала более 6,6 миллионов альбомов и собрала более 9,4 миллиардов прослушиваний. L.I.V.E. в Сан-Паулу — это не просто концерт, а момент в истории музыки, запечатленный на экране.