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Постер фильма Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo
9.0
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo - Трейлер
Киноафиша Фильмы Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo
9.0

Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo

, 2026
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)
Трейлеры
Пойду 1
Не пойду 0
Постер фильма Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo
9.0
Пойду 1
Не пойду 0
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo - Трейлер
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo  Трейлер

О фильме

Сама группа назвала этот фильм своим лучшим концертом за всю историю. Он расширяет визуальную вселенную POST HUMAN, сочетая кинематографическую постановку с любимыми фанатами ракурсами и участием таких персонажей, как E.V.E., Selene и M8. Благодаря многокамерной съемке, съемке с дронов и кадрам, присланным фанатами, зритель получает захватывающий, многомерный опыт, который точно передает энергию того вечера. Сет-лист охватывает весь спектр творчества BMTH — ​​от «Sempiternal» и «That's the Spirit» до «amo» и серии POST HUMAN. Одна из крупнейших рок-групп мира, обладательница премии BRIT Award и номинантка на премию Grammy, продала более 6,6 миллионов альбомов и собрала более 9,4 миллиардов прослушиваний. L.I.V.E. в Сан-Паулу — это не просто концерт, а момент в истории музыки, запечатленный на экране.

В ролях

John Jones
Matt Kean
Lee Malia
Self
Matt Nicholls
Oliver Sykes
Self
John Jones
Self
Matt Kean
Self
Oliver Sykes
Self
Matt Nicholls
Self
Bring Me The Horizon
Glassjaw
Linkin Park
Режиссер CiRCUS HEaD, Oliver Sykes, Oliver Sykes
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 марта 2026
Дата выхода
25 марта 2026 Аргентина
25 марта 2026 Бразилия
25 марта 2026 Великобритания 15
25 марта 2026 Германия
25 марта 2026 Испания
25 марта 2026 Латвия N16
25 марта 2026 Литва N13
25 марта 2026 Мексика
25 марта 2026 Польша
25 марта 2026 США R
30 марта 2026 Франция
25 марта 2026 Чехия
Сборы в мире $490 794
Производство CiRCUS HEaD Productions, Flashbang Media House, Libirti Film
Другие названия
Bring Me the Horizon: L.I.V.E. in São Paulo, Bring Me the Horizon: L.I.V.E. In São Paulo - Live Immersive Virtual Experiment (2026), Bring Me the Horizon: L.I.V.E. in São Paulo (Live immersive virtual experiment)

Рейтинг фильма

9.0
Оцените 11 голосов
9 IMDb
Обновлено 12 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo - Трейлер
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo Трейлер
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