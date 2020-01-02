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Остров сокровищ
Киноафиша Остров сокровищ

Спектакль Остров сокровищ

Джим Хокинс ищет клад 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Пиратские приключения с Сергеем Безруковым

Кто из нас в детстве не мечтал о морских путешествиях, таинственных островах и поисках кладов? Приглашаем вас отправиться вместе с героями знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона навстречу приключениям!

Погружение в приключения

Нас ждут ветер и солёные брызги в лицо, романтика путешествий и, конечно, знаменитое пиратское «Йо-хо-хо и бутылка рому!». Мальчик Джим Хокинс случайно становится обладателем карты, на которой указан путь к сокровищам.

На шхуне «Испаньола», в компании доктора Ливси, сквайра Трелони и одноногого судового кока Сильвера, он отправляется на поиски острова, где спрятаны сокровища капитана пиратов Флинта.

Джиму предстоит раскрыть пиратский заговор, спасти команду от неминуемой гибели и, вместе со своими спутниками, стать обладателем легендарных сокровищ. А главное — понять, что самое дорогое на свете не золото и серебро, а храбрость, мужество, взаимовыручка и верные друзья.

Даты и исполнители

Дата: 3 и 4 ноября
Начало: 17:00
В роли Джона Сильвера: Григорий Фирсов

Дата: 3 и 4 ноября
Начало: 12:00
В роли Джона Сильвера: Сергей Безруков

Приходите на спектакль и погружайтесь в захватывающий мир «Острова сокровищ»!

Режиссер
Алексей Серов
В ролях
Григорий Фирсов
Сергей Кисса
Андрей Мисилин
Михаил Шилов
Евгений Гомоной
Исполнители
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Илья Малаков
Илья Малаков
Сергей Вершинин
Степан Куликов
Степан Куликов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

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