Спектакль Остров сокровищ

Пиратские приключения с Сергеем Безруковым

Кто из нас в детстве не мечтал о морских путешествиях, таинственных островах и поисках кладов? Приглашаем вас отправиться вместе с героями знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона навстречу приключениям!

Погружение в приключения

Нас ждут ветер и солёные брызги в лицо, романтика путешествий и, конечно, знаменитое пиратское «Йо-хо-хо и бутылка рому!». Мальчик Джим Хокинс случайно становится обладателем карты, на которой указан путь к сокровищам.

На шхуне «Испаньола», в компании доктора Ливси, сквайра Трелони и одноногого судового кока Сильвера, он отправляется на поиски острова, где спрятаны сокровища капитана пиратов Флинта.

Джиму предстоит раскрыть пиратский заговор, спасти команду от неминуемой гибели и, вместе со своими спутниками, стать обладателем легендарных сокровищ. А главное — понять, что самое дорогое на свете не золото и серебро, а храбрость, мужество, взаимовыручка и верные друзья.

Даты и исполнители

Дата: 3 и 4 ноября

Начало: 17:00

В роли Джона Сильвера: Григорий Фирсов

Дата: 3 и 4 ноября

Начало: 12:00

В роли Джона Сильвера: Сергей Безруков

Приходите на спектакль и погружайтесь в захватывающий мир «Острова сокровищ»!