Спектакль Книга джунглей. Маугли

Приключения Маугли в джунглях. Детский спектакль от московского Губернского театра

Что произойдет с человеческим детенышем, если он потеряется в индийских джунглях? Этот вопрос задает всем известная история о Маугли, персонаже, который стал символом смелости и дружбы.

Волки примут его в свою стаю, дадут ему имя Маугли. Научат ловкости, смекалке и отваге. Его настоящими друзьями станут черная пантера Багира и медведь Балу. Вместе с ними он узнает, как выживать в дикой природе, исследовать тайны леса и познавать мир вокруг.

Однако не обойдется и без противостояний. Тигр Шер-Хан и шакал Табаки будут заклятыми врагами Маугли, что добавит драматизма в его путь к взрослению. Он столкнется с трудными выборами, но сможет стать храбрым повелителем леса, защитником как зверей, так и людей.

Эта захватывающая история покорит сердца как детей, так и взрослых, благодаря универсальным темам дружбы, преодоления трудностей и поиска своего места в мире.