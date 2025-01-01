Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Книга джунглей. Маугли
Билеты от 800₽
Киноафиша Книга джунглей. Маугли

Спектакль Книга джунглей. Маугли

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Приключения Маугли в джунглях. Детский спектакль от московского Губернского театра

Что произойдет с человеческим детенышем, если он потеряется в индийских джунглях? Этот вопрос задает всем известная история о Маугли, персонаже, который стал символом смелости и дружбы.

Волки примут его в свою стаю, дадут ему имя Маугли. Научат ловкости, смекалке и отваге. Его настоящими друзьями станут черная пантера Багира и медведь Балу. Вместе с ними он узнает, как выживать в дикой природе, исследовать тайны леса и познавать мир вокруг.

Однако не обойдется и без противостояний. Тигр Шер-Хан и шакал Табаки будут заклятыми врагами Маугли, что добавит драматизма в его путь к взрослению. Он столкнется с трудными выборами, но сможет стать храбрым повелителем леса, защитником как зверей, так и людей.

Эта захватывающая история покорит сердца как детей, так и взрослых, благодаря универсальным темам дружбы, преодоления трудностей и поиска своего места в мире.

Режиссер
Илья Малаков
Илья Малаков
В ролях
Валерия Минина
Николай Басканчин
Андрей Мисилин
Григорий Фирсов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽
27 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽
9 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Книга джунглей. Маугли Книга джунглей. Маугли Книга джунглей. Маугли Книга джунглей. Маугли Книга джунглей. Маугли Книга джунглей. Маугли Книга джунглей. Маугли Книга джунглей. Маугли Книга джунглей. Маугли

В ближайшие дни

Зверский детектив
6+
Драма Детский
Зверский детектив
12 октября в 14:00 РАМТ
от 3200 ₽
Тахир и Зухра
16+
Драма
Тахир и Зухра
21 октября в 19:00 Шалом
от 1300 ₽
Дуэль
12+
Премьера Драма
Дуэль
8 октября в 19:00 Современник. Другая сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше