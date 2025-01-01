Меню
Киноафиша Фильмы Телохранитель

Телохранитель

О фильме

Андрей – кадровый офицер, комисованный по ранению, возвращается домой к жене Ксюше. Он планирует осуществить их с любимой давнюю мечту – вместе открыть маленький зоомагазин и приют для животных. Однако пожар на складе уничтожает все товары, приобретенные для будущего магазина, оставив семью без средств. Андрей снова вынужден оказаться «на боевом посту»: успешный бизнесмен Олег нанимает его на работу телохранителем для своей жены – бывшей топ-модели Марии. Андрей и Ксюша переезжают в роскошный особняк Олега, не догадываясь, что это место изменит их жизнь навсегда…

 

Страна Россия
Год выпуска 2025
Производство Lean-M
Режиссер
Роман Ярославцев
В ролях
Илья Малаков
Дмитрий Пчела
Алина Воскресенская
Анастасия Куимова
Евгений Зайфрид
Рейтинг фильма

0.0
