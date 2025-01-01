Андрей – кадровый офицер, комисованный по ранению, возвращается домой к жене Ксюше. Он планирует осуществить их с любимой давнюю мечту – вместе открыть маленький зоомагазин и приют для животных. Однако пожар на складе уничтожает все товары, приобретенные для будущего магазина, оставив семью без средств. Андрей снова вынужден оказаться «на боевом посту»: успешный бизнесмен Олег нанимает его на работу телохранителем для своей жены – бывшей топ-модели Марии. Андрей и Ксюша переезжают в роскошный особняк Олега, не догадываясь, что это место изменит их жизнь навсегда…