«Лучшие годы»: Рецензия Киноафиши

В фильме нам расскажут историю четырёх друзей: карьериста Джулио (Пьерфранческо Фавино), интеллектуала Паоло (Ким Росси Стюарт), неудачливого журналиста Риккардо по кличке Выживший (в начале фильма прозвище объяснится) (Клаудио Сантамария) и роковой красавицы Джеммы (Микаэла Рамацотти). В молодости они дружат не разлей вода, но в дальнейшем их отношения будут претерпевать самые витиеватые изменения. Нам покажут их жизнь за почти 40 лет, с 1982 года по Новый 2020 год.

Габриэле Муччино знаком зрителю в первую очередь по бескомпромиссно-слезливым «В погоне за счастьем» и «Семь жизней», но методично выдавливать из зрителя слезу не единственный рабочий приём итальянского режиссёра. Среди его голливудских командировок есть и вполне легкомысленный «Мужчина нарасхват» с Джерардом Батлером, а итальянские работы Муччино, от раннего «Но навсегда в моей памяти» до хита итальянского проката в 2018 году «Лучше дома места нет», — истории про дружбу и семью в широком понимании, не только как сообщества родственников, но и ближайших друзей. Вполне итальянская тема, учитывая традиции совместного проживания жителей Апеннин и цены на жильё в этой стране. Но если «Лучше дома места нет» обыгрывал тропы клаустрофобического триллера, чтобы рассказать семейную историю (там члены большой семьи очень хотели бы покинуть место общего праздника, но не могли), то в «Лучших годах» основной художественной материей становится время.

Лучшие годы

Фильм варьируется между рассказыванием истории страны в контексте жизни человека (как в «Форресте Гампе», например) и самостоятельной мелодраматической историей, но вторая побеждает очень уверенно. Для полноценного исторического контекста мало вписанности истории в контекст жизни героев. Да, показана смута конца семидесятых — начала восьмидесятых, периодически упоминаются какие-то исторические реалии, которые человек, не знакомый с историей страны, упустит и ничего не потеряет. Более того, что-то с историей вступает в конфликт, скажем, подъём Джулио как адвоката несколько контрастирует с люстрациями начала девяностых в Италии и операцией «Чистые руки». Но для создателей это и не важно, ведь мелодраматическое в фильме преобладает.

Реалии исторические заменены в картине реалиями бытовыми, поведенческими. Итальянцы в этом фильме ведут себя, как в скетчах про Винни Ведеччи: пьют вино, складывают пальцы, закатывают глаза, всячески активно эмоционируют, опять пьют вино, смотрят футбол, катаются на красных машинах, много курят. Мелодраматизм истории ложится на такой хронотоп идеально.

Лучшие годы

Проблема в том, что для экспрессивной итальянской мелодрамы фильм перегружен изобразительными средствами (иногда герои непонятно зачем ломают четвёртую стену, иногда начинаются сцены без склеек, которые не особо мотивированы драматургически) и очень затянут: два десять — это слишком эпический хронометраж для такой в принципе локальной истории.

Самую интересную черту этой ленте придает само время. Новый год 2020 — финальное событие картины. (Это не спойлер, флешфорвард об этом является первой сценой). И крайне иронично выглядит, как герои надеются на лучшее будущее в новом году. Все мы надеялись.

Лучшие годы

Фильм отлично подойдёт тем, кто соскучился по вышеозвученным тропам итальянского кино и в принципе любит насыщенные мелодраматические истории под апеннинским солнцем, под которым любые эмоции как будто удваиваются.

Пётр Волошин