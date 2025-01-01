Меню
Ким Росси Стюарт
Награды
Награды и номинации Кима Росси Стюарта
Kim Rossi Stuart
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кима Росси Стюарта
Каннский кинофестиваль 2006
Премия C.I.C.A.E.
Победитель
Золотая камера
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Best Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1998
Best Actor
Победитель
