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Постер фильма Я был незнакомцем
8.4
Я был незнакомцем - Трейлер
Киноафиша Фильмы Я был незнакомцем
8.4

Я был незнакомцем

, 2024
I Was a Stranger
Иордания, Турция, Палестина, США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Я был незнакомцем
8.4
Я был незнакомцем - Трейлер
Я был незнакомцем  Трейлер

О фильме

Трагедия поражает сирийскую семью в Алеппо, инициируя цепочку событий, затрагивающих пять разных семей в четырёх различных странах.

В ролях

Ясмин Эл Массри
Ясмин Эл Массри
Doctor Amira Homsi
Yahya Mahayni
Mustafa
Омар Си
Омар Си
Marwan
Зиад Бакри
Fathi
Констандинос Маркулакис
Stavros
Джейсон Бех
Джейсон Бех
Dr. Croft
Карлос Чаин
Jack
Танос Токакис
Nikolas
Fares Helou
Рами Фарах
Джихад Абду
Джихад Абду
Mahmood Bakri
Режиссер Брэндт Андерсен
Сценарист Брэндт Андерсен
Композитор Ник Чуба
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иордания / Турция / Палестина / США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 февраля 2026
Премьера в мире 23 февраля 2024
Дата выхода
26 марта 2026 Аргентина +16
26 февраля 2026 Бразилия 16
19 февраля 2026 Гватемала
18 июня 2026 Германия
23 апреля 2026 Греция
4 февраля 2026 Индонезия 13+
24 июля 2026 Испания
9 января 2026 Канада PG
9 апреля 2026 Нидерланды 16
19 февраля 2026 Перу
9 января 2026 США PG-13
19 февраля 2026 Словакия 15
17 апреля 2026 Финляндия
8 июля 2026 Франция
19 февраля 2026 Чехия
3 апреля 2026 Швеция 15
Бюджет $0
Сборы в мире $2 817 760
Производство The Reel Foundation, Philistine Films, SPACE + ART Entertainment
Другие названия
I Was a Stranger, The Strangers' Case, Fui forastero, O Caso dos Estrangeiros, Ben Bir Yabancıydım, Das Los des Fremden, J'étais un étranger, La última travesía, Le passage, Η περίπτωση των ξένων, アイ・ワズ・ア・ストレンジャー, The Passage

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Я был незнакомцем - Трейлер
Я был незнакомцем Трейлер
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Наша рецензия

Пять чужестранцев в одной беспощадной лодке.&nbsp;
Пять чужестранцев в одной беспощадной лодке.  Пыльный Алеппо, Сирия, гражданская война, в которой уже давно перепутались правые и левые, а мирные люди вынуждены нести тяжкий крест жизни в условиях непрекращающегося огня. Так начинает свой фильм Брандт Андерсен, заставляя публику Берлинского кинофестиваля, где состоялась премьера ленты, как минимум почувствовать себя неловко, как максимум — попробовать проникнуться той стороной жизни, которую современный человек привык сознательно игнорировать даже во время скроллинга новостей из…

Отзывы о фильме

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