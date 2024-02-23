Наша рецензия
Пять чужестранцев в одной беспощадной лодке. Пыльный Алеппо, Сирия, гражданская война, в которой уже давно перепутались правые и левые, а мирные люди вынуждены нести тяжкий крест жизни в условиях непрекращающегося огня. Так начинает свой фильм Брандт Андерсен, заставляя публику Берлинского кинофестиваля, где состоялась премьера ленты, как минимум почувствовать себя неловко, как максимум — попробовать проникнуться той стороной жизни, которую современный человек привык сознательно игнорировать даже во время скроллинга новостей из…