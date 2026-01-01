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Гремлины 3

, 2027
Gremlins 3
США / комедия, фэнтези, ужасы
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Режиссер Крис Коламбус
Сценарист Крис Коламбус, Стивен Спилберг, Карл Эллсуорт, Зак Липовски, Адам Б. Стейн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2027
Премьера в мире 18 ноября 2027
Дата выхода
18 ноября 2027 Бразилия
18 ноября 2027 Германия
19 ноября 2027 США
18 ноября 2027 Чехия
Производство 26th Street Pictures, Amblin Entertainment, Warner Bros.
Другие названия
Gremlins 3

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 ноября 2025

Отзывы о фильме

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