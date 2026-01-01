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Гремлины 3
Гремлины 3
, 2027
Gremlins 3
США / комедия, фэнтези, ужасы
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О фильме
Расписание
Пойду
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Не пойду
0
Режиссер
Крис Коламбус
Сценарист
Крис Коламбус
,
Стивен Спилберг
,
Карл Эллсуорт
,
Зак Липовски
,
Адам Б. Стейн
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2027
Премьера в мире
18 ноября 2027
Дата выхода
18 ноября 2027
Бразилия
18 ноября 2027
Германия
19 ноября 2027
США
18 ноября 2027
Чехия
Производство
26th Street Pictures, Amblin Entertainment, Warner Bros.
Другие названия
Gremlins 3
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 6 ноября 2025
Отзывы о фильме
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