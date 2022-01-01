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Армин Шимерман

Armin Shimerman
Армин Шимерман
Армин Шимерман Armin Shimerman
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Дата рождения
5 ноября 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Армин Шимерман

Родился 5 ноября 1949 года. Лейквуд, Нью-Джерси, США.

Фильмография Армин Шимерман
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
приключения, анимация, фантастика, комедия, боевик 2015, США
6.0
Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус
Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус
комедия, приключения 2005, США
6.0
Знакомьтесь, семья Санта Клауса
Знакомьтесь, семья Санта Клауса
комедия, фэнтези, семейный 2005, США
6.0
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