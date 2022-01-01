Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Армин Шимерман
Армин Шимерман
Armin Shimerman
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Армин Шимерман
Armin Shimerman
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 ноября 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Армин Шимерман
Родился 5 ноября 1949 года. Лейквуд, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Фильмография Армин Шимерман
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
приключения, анимация, фантастика, комедия, боевик
2015, США
6.0
Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус
комедия, приключения
2005, США
6.0
Знакомьтесь, семья Санта Клауса
комедия, фэнтези, семейный
2005, США
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было