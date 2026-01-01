Оповещения от Киноафиши
Превыше всего

Превыше всего

Mai presus de orice 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Румыния
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 24 июля 1979
Дата выхода
6 марта 1980 Венгрия
24 июля 1979 Германия
Производство Casa de Filme Trei, Romania Film
Другие названия
Mai presus de orice, Bukareszt, godz. 21:30, Katasztrófa után, Nach dem Beben, This Above All
Режиссер
Nicolae Margineanu
Dan Pita
В ролях
Corneliu Dan Borcia
Nicolae Manolache
Dionisie Vitcu
Tatiana Iekel
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
10 голосов
7.6 IMDb
