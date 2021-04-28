Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Немцы
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Немцы
Немцы (2021 - …) Немцы 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис KION
Продолжительность 8 часов 40 минут
О чем сериал

«Немцы» — новый российский сериал, снятый в жанре социальной драмы. Разработкой шоу занимался стриминговый сервис KION. Действие «Немцев» разворачивается вокруг оппозиционного журналиста по имени Антон. В один момент на него сваливается слишком много проблем: главный герой теряет работу, сталкивается с творческим кризисом, влезает в большие долги. В итоге Антон вынужденно устраивается на работу, к которой всегда относился с презрением. Теперь он новый пресс-секретарь градоначальника. Герою приходится участвовать в постоянных политических интригах и делать другие не самые приятные для себя вещи.

Немцы - трейлер первого сезона
Немцы
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский Эбергард, журналист
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Александр Овчинников
Александр Овчинников
Юлия Марченко
Юлия Марченко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Немцы - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
5 лучших фильмов и сериалов о журналистах
5 лучших фильмов и сериалов о журналистах
Кадры из сериала
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши