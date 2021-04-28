«Немцы» — новый российский сериал, снятый в жанре социальной драмы. Разработкой шоу занимался стриминговый сервис KION. Действие «Немцев» разворачивается вокруг оппозиционного журналиста по имени Антон. В один момент на него сваливается слишком много проблем: главный герой теряет работу, сталкивается с творческим кризисом, влезает в большие долги. В итоге Антон вынужденно устраивается на работу, к которой всегда относился с презрением. Теперь он новый пресс-секретарь градоначальника. Герою приходится участвовать в постоянных политических интригах и делать другие не самые приятные для себя вещи.