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Киноафиша Папа

Спектакль Папа

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Папа» по пьесе Флориана Зеллера в московском Театре Эстрады

Главному герою пьесы, Андрэ, 80 лет. Когда-то он был танцовщиком, а сейчас живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Однако возникают вопросы: был ли Андрэ инженером? И почему его дочь живет в Лондоне с новым бойфрендом Пьером? Почему Андрэ все еще в пижаме и не может найти свои часы? Столько странных вещей происходит вокруг, и поведение окружающих лишь добавляет загадки!

Несмотря на все это, Андрэ уверен, что он по-прежнему силен и найдет способ отстоять свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, и его разум должен функционировать... Не так ли?

Семейная драма о потерянной реальности

«Папа» – это реалистичная семейная история, которая с первых минут держит зрителей в напряжении. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают о сложных отношениях отца и дочери, которые пытаются осознать изменения, происходящие с человеком, теряющим контроль над своим разумом. Что делать, когда твое сознание начинает давать сбой, а грань между настоящим и фантазией размывается?

Как поступить, если самый близкий человек внезапно теряет связь с реальностью? Эти вопросы ставят зрителей в трудное положение, заставляя задуматься о том, что значит быть человеком.

Успехи Флориана Зеллера

Флориан Зеллер – писатель и драматург, звезда современной театральной сцены. Спектакли по его пьесам идут во множестве театров по всему миру. В 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по этой пьесе с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и многих других городах.

Актерский состав

В спектакле заняты:

  • Сергей Маковецкий
  • Марина Александрова / Мария Рыщенкова
  • Дарья Урсуляк / Евгения Крегжде
  • Надежда Лумпова
  • Дмитрий Гизбрехт / Олег Ребров
  • Иван Бровин
Режиссер
Владимир Бельдиян
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Марина Александрова
Марина Александрова
Мария Рыщенкова
Дарья Урсуляк
Дарья Урсуляк
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00

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