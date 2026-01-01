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Шерин Дабис
Шерин Дабис Cherien Dabis
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Шерин Дабис

Cherien Dabis

Дата рождения
27 ноября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Омаха, Небраска, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

All That's Left of You 8.4
All That's Left of You (2025)
Озарк 8.0
Озарк (2017)
Убийства в одном здании 7.9
Убийства в одном здании (2021)

Фильмография Шерин Дабис

Орлы Республики 6.9
Орлы Республики Eagles of the Republic
драма 2025, Дания / Финляндия / Франция / Швеция
All That's Left of You 8.4
All That's Left of You All That's Left of You
драма, мелодрама 2025, Германия / Кипр / Палестина
Fallout 7.4
Fallout
боевик, фантастика 2024, США
Invitation to a Bonfire
мелодрама, триллер 2023, США
Mo 7.6
Mo
драма, комедия 2022, США
Убийства в одном здании 7.9
Убийства в одном здании
комедия, криминал 2021, США
Ее голос 7
Ее голос
драма, мелодрама, музыка 2020, США
Рами 6.9
Рами
комедия, драма, мелодрама 2019, США
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