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Шерин Дабис
Cherien Dabis
Киноафиша
Персоны
Шерин Дабис
Шерин Дабис
Cherien Dabis
Дата рождения
27 ноября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Омаха, Небраска, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.4
All That's Left of You
(2025)
8.0
Озарк
(2017)
7.9
Убийства в одном здании
(2021)
Фильмография Шерин Дабис
6.9
Орлы Республики
Eagles of the Republic
драма
2025, Дания / Финляндия / Франция / Швеция
8.4
All That's Left of You
All That's Left of You
драма, мелодрама
2025, Германия / Кипр / Палестина
7.4
Fallout
боевик, фантастика
2024, США
Invitation to a Bonfire
мелодрама, триллер
2023, США
7.6
Mo
драма, комедия
2022, США
7.9
Убийства в одном здании
комедия, криминал
2021, США
7
Ее голос
драма, мелодрама, музыка
2020, США
6.9
Рами
комедия, драма, мелодрама
2019, США
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