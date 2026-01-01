Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Шерин Дабис
Награды
Награды и номинации Шерин Дабис
Cherien Dabis
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Шерин Дабис
Каннский кинофестиваль 2009
Две недели режиссеров или Неделя критиков
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотая камера
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Best Film (Venice Days)
Номинант
Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2009
Драматургия
Номинант
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