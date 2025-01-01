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Андреа Франкл
Andrea Frankle
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Андреа Франкл
Андреа Франкл
Andrea Frankle
Место рождения
Монтгомери, США
Популярные фильмы
6.7
Май декабрь
(2023)
5.6
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
(2013)
5.1
Приливы
(2013)
Фильмография Андреа Франкл
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Спорт
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
2021
2013
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актриса
4
6.7
Май декабрь
May December
драма, мелодрама
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Ломка
драма
2021, США
5.6
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia
ужасы, драма, триллер
2013, США
Смотреть трейлер
5.1
Приливы
The Hot Flashes
комедия, спорт
2013, США
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