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Андреа Франкл
Андреа Франкл Andrea Frankle
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Андреа Франкл

Andrea Frankle

Место рождения
Монтгомери, США

Популярные фильмы

Май декабрь 6.7
Май декабрь (2023)
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого 5.6
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого (2013)
Приливы 5.1
Приливы (2013)

Фильмография Андреа Франкл

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актриса 4
Май декабрь 6.7
Май декабрь May December
драма, мелодрама 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ломка
Ломка
драма 2021, США
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого 5.6
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia
ужасы, драма, триллер 2013, США
Смотреть трейлер
Приливы 5.1
Приливы The Hot Flashes
комедия, спорт 2013, США
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